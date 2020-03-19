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Yük treni otomobile çarptı: 2 ağır yaralı

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde yük treni, hemzemin geçitte otomobile çarptı.

19.03.2020 13:45 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:45
Yük treni otomobile çarptı: 2 ağır yaralı

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde yük treni, hemzemin geçitte otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve eşi ağır yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi'nde meydana geldi. Kayseri yönüne giden 53513 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan Abdullah Tokat yönetimindeki 59 FH 514 plakalı otomobile çarptı. Kazada, sürücü Tokat ve eşi Hatice Tokat ağır yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Sarıoğlan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Sarıoğlan, Kayseri, Tokat, Güncel

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