16.06.2019 23:49
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Yük treninin çarptığı genç, öldü

Yük treninin çarptığı genç, öldü

NİĞDE'de yük treninin çarptığı Tunahan Bulun (22), hayatını kaybetti.


NİĞDE'de yük treninin çarptığı Tunahan Bulun (22), hayatını kaybetti. Kaza, merkeze bağlı Selçuk Mahallesi'nde meydana geldi. Demiryolunun karşısına geçmek isteyen Tunahan Bulun'a yük treni çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde trenin altında kalan Bulun'un öldüğünü belirledi. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından gencin cesedi, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

- Niğde
Kaynak: DHA
Selçuk, Niğde, Güncel

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