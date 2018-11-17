Karabük
'ün Eskipazar
ilçesinde, demir yolundan geçerken yük treninin çarptığı kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Çankırı
istikametine giden yük treni, Eskipazar'a bağlı Karaören ve Doğancılar köyleri arasındaki hemzemin geçit üzerinden demir yolunu geçmeye çalışan Mustafa Ekemen'e çarptı.
Çarpmanın etkisiyle rayların yanına düşerek yaralanan Ekemen, köylülerin yardım çağrısıyla 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Çankırı,Eskipazar,Karabük
17 Kasım 2018 Cumartesi 16:44