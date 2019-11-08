Haberler » 3. Sayfa » Yük treninin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı - Haber

Yük treninin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı

Yük treninin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandıMANİSA - Manisa'da raylardan geçmeye çalışan yaşlı adama yük treni çarptı.

08.11.2019 20:52 | Son Güncelleme: 08.11.2019 20:52 Yük treninin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı
Yük treninin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı
MANİSA - 'da raylardan geçmeye çalışan yaşlı adama yük treni çarptı. Ağır yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şehzadeler ilçesi Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı yakınlarından geçen tren rayları üzerinde meydana geldi. İzmir yönünden Balıkesir istikametine giden yük treni, rayların üzerinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan kimliği henüz belirlenemeyen yaşlı adama çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:17   Gaziantep'te 39 düzensiz göçmen yakalandı
23:03   Mardin'de yolcu otobüsünde kaçak tütün ürünü ele geçirildi
23:00   Mardin'de 18 kilogramlık EYP imha edildi
22:54   Başkent'te lüks otomobil alev alev yandı
22:50   PKK'nın kandırdığı genci jandarma kurtardı
22:51   Üzerinden 20 bin lira çıkan dilenci: Ev aldım, borcum var
21:33   Eşinin dedikodusunu yaptığı iddia edilen kişiyi, 3 arkadaşıyla birlikte döverek öldürdü
17:48   Evinin banyosuna gizli kamera takan şahıs serbest bırakıldı!
16:21   Diyarbakır'da babasını öldüren genç, 3 saat cansız bedeninin başında bekledi
15:50   Alacak verecek meselesinde 1 kişiyi öldürdü, 25 yıl ceza aldı, "Adaletiniz bu mu?" diye bağırdı
20:20   Son Dakika: A Milli Takımımızın, İzlanda ve Andorra maçlarının kadrosu belli oldu!
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
22:13   Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
8.11.2019 23:19:34