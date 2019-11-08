Haberler » 3. Sayfa » Yük treninin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti - Haber

Yük treninin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Yük treninin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybettiMANİSA - Manisa'da raylardan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama tren çarptı.

08.11.2019 21:00 | Son Güncelleme: 08.11.2019 21:03
Yük treninin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
MANİSA - 'da raylardan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama tren çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Devlet Bahçeli Köprülüğü Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aliağa Biçerova'dan gelerek Manisa üzerinden Kemalpaşa'ya giden yük treni, rayların üzerinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan ve üzerinde kimlik bulunmayan yaşlı bir adama çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam, olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekiplerince Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan kimliği belirsiz yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Yük treninin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:03   Mardin'de yolcu otobüsünde kaçak tütün ürünü ele geçirildi
23:00   Mardin'de 18 kilogramlık EYP imha edildi
22:54   Başkent'te lüks otomobil alev alev yandı
22:50   PKK'nın kandırdığı genci jandarma kurtardı
22:53   Türkiye'nin ilk bitcoin dolandırıcısı 'Binbir Surat Bitcoin Safiye' Aydın'a getirildi
22:51   Üzerinden 20 bin lira çıkan dilenci: Ev aldım, borcum var
21:33   Eşinin dedikodusunu yaptığı iddia edilen kişiyi, 3 arkadaşıyla birlikte döverek öldürdü
17:48   Evinin banyosuna gizli kamera takan şahıs serbest bırakıldı!
16:21   Diyarbakır'da babasını öldüren genç, 3 saat cansız bedeninin başında bekledi
15:50   Alacak verecek meselesinde 1 kişiyi öldürdü, 25 yıl ceza aldı, "Adaletiniz bu mu?" diye bağırdı
20:20   Son Dakika: A Milli Takımımızın, İzlanda ve Andorra maçlarının kadrosu belli oldu!
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
22:13   Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
8.11.2019 23:17:57