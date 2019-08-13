Haberler» Güncel» Haber

Yük treninin traktöre çarpma anı kamerada

Hatay'ın Erzin ilçesinde yük treninin traktöre çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kaza sırasında trenin kamerasınca kaydedilen görüntüler ortaya çıktı.

13.08.2019 15:08
Yük treninin traktöre çarpma anı kamerada
Hatay'ın Erzin ilçesinde yük treninin traktöre çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kaza sırasında trenin kamerasınca kaydedilen görüntüler ortaya çıktı.
Erzin ilçesi Yeşiltepe hemzemin geçidinde, 4 Ağustos'ta yük treninin karşıya geçmeye çalışan Sedat Kozak'ın (45) kullandığı traktöre çarpma anı trenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, seyir halindeki trenin hemzemin geçide yaklaştığı sırada raylardaki traktörde bulunan sürücü Kozak'ın araçtan inmeye, oğlu Mehmet Kozak'ın ise uzaklaşmaya çalıştığı yer alıyor. Trenin traktöre çarpma anı görülüyor.
Kazada, çarpmanın etkisiyle devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetmiş, oğlu yaralanmıştı.
Yük treninin traktöre çarpma anı kamerada

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:20   Liverpool ve Chelsea taraftarlarının İstanbul'a gelişi sürüyor
15:20   Av tüfeğiyle şaka yaparken kuzenini vurduğu iddiası
15:19   - Rusya'da Tersaneye Çekilen Yolcu Gemisinde Yangın
15:15   Turizm merkezlerinde bayram tatili yoğunluğu
15:14   İSTANBUL- MARMARA DENİZİ'NDEKİ YUNUSLAR SAYILDI
15:14   BEYKOZ'DA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ DEV ÇINAR AĞACI BİNANIN ÜZERİNE BÖYLE DEVRİLDİ
15:10   Bipolar ve şizofreni hastalarının resim sergisi heyecanı