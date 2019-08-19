Haberler» Güncel» Haber

Yukarı Hereke'ye yeni mezarlık

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı Faruk Denli ile birlikte Yukarı Hereke'de yapımına başlanan yeni mezarlık alanında incelemelerde bulundu.

19.08.2019 11:58 Yukarı Hereke'ye yeni mezarlık
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı Faruk Denli ile birlikte Yukarı Hereke'de yapımına başlanan yeni mezarlık alanında incelemelerde bulundu.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Yukarı Hereke'de mevcut mezarlığın hemen yan tarafından yapımına başlanan yeni mezarlık alanında incelemelerde bulundu. Başkan Şener Söğüt'e inceleme sırasında Başkan Yardımcısı Faruk Denli de eşlik etti. İlimtepe bölgesinin ardından Yukarı Hereke bölgesinde de yeni bir mezarlık alanı oluşturduklarını belirten Başkan Şener Söğüt, yapılacak yeni mezarlığın bölgenin ihtiyaçlarına cevap vereceğini belirtti. Başkan Söğüt ve Başkan Yardımcısı Denli, mevcut mezarlık içerisinde de incelemelerde bulundu, yapılması planlanan düzenlemeler hakkında bilgi aldı. - KOCAELİ

Şener Söğüt, Körfez, Hereke, Söğüt, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:04   Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li Büyükşehir belediye başkanları görevden alındı
12:04   "Gençlik bir kere yaşanır" dedi bisikletle yollara düştü - KARS
12:04   Yazlık fiyatlarında son 1 yıllık değer kaybı %1, son 4 yıllık değer
12:04   LGS yerleştirmeleri için nakil komisyonlarına başvurular başladı
12:04   - Uganda'da Akaryakıt Tankeri Patladı : 10 Ölü
12:03   Turhal'da 3 kişinin yaralandığı olayda 25 gözaltı
12:02   Azerbaycan'da düşen askeri uçağın kara kutusu bulundu