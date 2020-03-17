Yukarı yönlü devre kesici uygulaması kaldırıldı
Borsa İstanbul'da yüzde 5'lik devre kesici uygulaması yukarı yönlü olarak kaldırıldı.
17.03.2020 09:18 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:18
Borsa İstanbul'da yüzde 5'lik devre kesici uygulaması yukarı yönlü olarak kaldırıldı. Yüzde 5 devre kesici uygulaması aşağı yönlü olarak uygulanmaya devam edecek.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
Ekonomi
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Ekonomi
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı
Ekonomi
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir
Ekonomi
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Ekonomi
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti
Ekonomi
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı
Ekonomi
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor