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Yukarı yönlü devre kesici uygulaması kaldırıldı

Borsa İstanbul'da yüzde 5'lik devre kesici uygulaması yukarı yönlü olarak kaldırıldı.

17.03.2020 09:18 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:18
Yukarı yönlü devre kesici uygulaması kaldırıldı
Borsa İstanbul'da yüzde 5'lik devre kesici uygulaması yukarı yönlü olarak kaldırıldı. Yüzde 5 devre kesici uygulaması aşağı yönlü olarak uygulanmaya devam edecek.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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