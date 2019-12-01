Yukatel Denizlispor: 1-2

STAT: Kalyon

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, İsmail Şencan, Samet Çiçek

GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana Biyik, Tosca , Güray, Furkan (Dk.77 Pawlowski), Diarra, Jefferson, Twumasi (Dk.77 Chibsah), Kayode

YUKATEL DENİZLİSPOR: Stachowiak, Lopes, Sapunaru (Dk.48 Oğuz), Mustafa, Zakarya, Sackey (Dk.87 Zeki Yavru), Aissati, Olcay, Sacko (90+1 Oscar), Barrow, Rodallega

SARI KARTLAR: Furkan, Oğuz, Chibsah (Gaziantep FK) - Sacko, Aissati, Mustafa Yumlu, Zakarya, Modou (Yukatel Denizlispor

GOLLER: Dk.54 Kayode (Gaziantep FK) - Dk.58-85 Sacko (Yukatel Denizlispor)

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu.

16'ncı dakikada Kayode'nin kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı rakip oyuncular kontrol ederek uzaklaştırdı.

24'üncü dakikada Furkan'ın uzun mesafeden gönderdiği sert şutunda top dışarı çıktı.

27'nci dakikada Kayode'nin pasında topla buluşan Furkan'ın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Stachowiak çeldi.

28'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Twumasi'nin şutu rakip oyuncuların müdahalesine takıldı.

37'nci dakikada Güray'ın rakiplerini geçerek ceza sahası içinden ortasında Twumasi müsait pozisyonda topa dokunamadı.

40'ıncı dakikada sağ kanattan ceza sahası hemen dışında kaleyi çaprazdan gören Güray'ın vuruşunda topa savunma engel oldu.

54'üncü dakikada topla buluşan Kayode, kaleci Stachowiak'ı geçerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

58'inci dakikada Olcay Şahan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sacko'nun vuruşunda top ağlarda kaldı: 1-1.

76'ncı dakikada Twumasi'nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

85'inci dakikada rakiplerini geçerek ceza sahası içine giren Modou'nun pasında topla kale önünde buluşan Sacko, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.

Karşılaşma 2-1 Yukatel Denizlispor'un üstünlüğü ile sona erdi.

KADIN TARAFTARLARDAN DESTEK

Gaziantep FK'nın Yukatel Denizlispor ile oynadığı maça kadın taraftarlar damgasını vurdu.

Ev sahibi takımın taraftarları, kırmızı-siyahlı ekibi yalnız bırakmayarak tezahüratları ile destek oldu. Gaziantep FK'nın kadınlardan oluşan taraftar grubu karşılaşma boyunca tezahüratlarda bulundu. Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi de bir süre kadın taraftarlarla maçı takip etti.

SUMUDİCA İLE TARAFTARLAR ARASINDA GERGİNLİK

Bu arada Denizlispor mağlubiyetinin ardından tribünlerdeki taraftarlar Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'ya tepki gösterdi. Sumudica, kendisine tepki gösteren taraftarlarla sözlü atışma yaşarken, araya teknik heyet ve futbolcular girdi.

Tartışmanın devam etmesiyle birlikte daha da sinirlenen Rumen teknik adam, taraftarların olduğu bölüme kadar yaklaştı. Bir kez daha araya giren teknik heyet ve futbolcular, Sumudica'yı tribünün önünden uzaklaştırarak güçlükle soyunma odası koridorlarına götürdü.

- Gaziantep