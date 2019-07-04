04.07.2019 14:47
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Yukatel Denizlispor, Afyonkarahisar'a gitti

Yukatel Denizlispor, Afyonkarahisar

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Yukatel Denizlispor, sezon hazırlıkları kapsamında kamp yapacağı Afyonkarahisar'a gitti.

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Yukatel Denizlispor, sezon hazırlıkları kapsamında kamp yapacağı Afyonkarahisar'a gitti.
Sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde başlayan yeşil-siyahlı ekip, Afyonkarasihar kampı için kara yoluyla bu kente hareket etti. Yukatel Denizlispor, 17 Temmuz'a kadar çalışmalarını Afyonkarahisar'da sürdürecek.
Yeşil-siyahlı ekipte altyapıdan Moriba Tokpa Lamah ve Ebuka James Michael'ın da dahil edildiği kafilede yer alan isimler şunlar:
Keremcan Akyüz, Hüseyin Altıntaş, Mehmet Akyüz, Muhammed Himmet Ertürk, Burak Çalık, Asım Aksungur, Burak Altıparmak, Kibong Mbamba, Adam Stachowiak, Recep Niyaz, Alihan Kalkan, Murathan Sütçü, Oğuz Yılmaz, Tolgahan Acar, Tiago Lopes, Emre Sağlık, Kadir Kurt.
Denizli temsilcisinde izinli olan Muhammed Kehinde, Hugo Rodallega ve Cristian Sapunaru, Afyonkarahisar kampına daha sonra katılacak.
Kaynak: AA
Spor

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