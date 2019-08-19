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Yukatel Denizlispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'de sezona Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek başlayan Yukatel Denizlispor, 2. haftada 25 Ağustos Pazar günü Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

19.08.2019 21:12 Yukatel Denizlispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Süper Lig'de sezona Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek başlayan Yukatel Denizlispor, 2. haftada 25 Ağustos Pazar günü Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, Galatasaray maçında uzun süre forma giyen oyuncular yenilenme antrenmanı yaptı.

Diğer futbolcular ise koordinasyon, pas ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

Yeşil-siyahlı ekip, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

Galatasaray, Denizlispor, Antalyaspor, Spor

Kaynak: AA

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