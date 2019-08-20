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Yukatel Denizlispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

- Yukatel Denizlispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyorDENİZLİ - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, hafta sonu karşılaşacağı Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.

20.08.2019 23:40
Yukatel Denizlispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
- Yukatel Denizlispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
DENİZLİ - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, hafta sonu karşılaşacağı Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.
Yeşil-siyahlı ekip Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti. Yeşil-siyahlı ekip hazırlıklarını tecrübeli teknik adam Yücel İldiz gözetiminde yaptı. Teknik ve kondisyon hazırlıklı yapılan antrenmanda futbolcuların hayli neşeli olmaları dikkatlerden kaçmadı. Eksik ya da sakat oyuncunun bulunmadığı antrenmanda kart cezalısının da bulunmadığı öğrenildi.
Yukatel Denizlispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Denizlispor, Antalyaspor, Spor

Kaynak: İHA

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