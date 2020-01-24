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Yukatel Denizlispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak Pazar günü sahasında Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

24.01.2020 13:02 | Son Güncelleme: 24.01.2020 13:34Yukatel Denizlispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Yukatel , Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak Pazar günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alanda pas oyunu oynadı. Oyuncular, antrenmanın ana kısmında teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde taktik çalıştı.
İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.
Yeni transfer Özgür Çek, takımla ilk çalışmasını gerçekleştirirken, antrenmana tedavisi devam eden Mustafa Yumlu ve dün Trabzonspor ile yapılan maçta sakatlanan Tolgahan Acar katılmadı.
Sakatlıkları geçen İsmail Aissati, Modou Barrow ve Zakarya Bergdich ise idmanda yer aldı.

Antalyaspor, Denizlispor, Spor

Kaynak: AA

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