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Yukatel Denizlispor, Çaykur Rizespor galibiyetiyle kara bulutları dağıttı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da kulüp başkanı Ali Çetin, iç sahada 4 maçtır kazanamayan takımlarının Çaykur Rizespor galibiyetiyle şansızlığını kırdığını söyledi.

25.11.2019 14:36 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:36Yukatel Denizlispor, Çaykur Rizespor galibiyetiyle kara bulutları dağıttı
Süper Lig ekiplerinden Yukatel 'da kulüp başkanı Ali Çetin, iç sahada 4 maçtır kazanamayan takımlarının Çaykur Rizespor galibiyetiyle şansızlığını kırdığını söyledi.
Ali Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor maçından 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını aktardı.
Evlerinde kazanmanın oynayacakları maçlar için önemli olduğunu belirten Çetin, "Çaykur Rizespor galibiyetiyle üzerimizdeki kara bulutları dağıttık. Mücadelelerinden dolayı takımı, hocamızı ve ekibini canı gönülden kutluyorum. Bu takım çok daha iyi yerlere gelecek. Bu şehir artık Süper Lig'in vazgeçilmez markası olacak." diye konuştu.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 13. haftasında 1 Aralık Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde devam etti. Futbolcular, antrenmanda şut ve taktiksel çalışmalar yaptı.
Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve tedavisine başlanan Zeki Yavru idmanda yer almadı.

Çaykur Rizespor, Denizlispor, Ali Çetin, Spor

Kaynak: AA

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