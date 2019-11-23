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Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor maçının ardından

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından oyuncularına övgüler yağdırdı.

23.11.2019 21:13 | Son Güncelleme: 23.11.2019 21:13Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor maçının ardından

Yukatel Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından oyuncularına övgüler yağdırdı. Herkesin ortaya karakter koyduğunu belirten Özdilek, "Stresi yüksek bir karşılaşmaydı. Bugün iyi oynamak önemliydi ama kazanmak daha önemliydi. Kazanmak kolay değil, baskı bizi sıkıntıya soktu. Ancak bu maçta hiçbir zaman geri adım atmadık, geri vites yapmadık. Kazanmak için adımlar attık. İkinci yarı ofansif hale büründük. Çift forvetle oynadık. Çaykur Rizespor'un kanatlardan, duran toplardan zafiyeti vardı. Bunu bilip hafta içinde çalıştık" dedi.

Mehmet Özdilek, Denizlisporlu taraftarların bazı oyunculara tepki göstermesini ise şu şekilde değerlendirdi: "Statta ortam gergindi. Oyuncularımı tebrik ediyorum, karakter gösterdiler ve vazgeçmediler. İnandılar, kazandılar. Bir tane Denizlispor var. Hepimizin tek düşüncesi bu camiayı, kulübü daha ileri taşımak. Taraftarlardan ricam var, sabırlı ve sakin olup bizlere destek vermeleri. İkinci devrede bu desteği gördük. Pozitif destek bizi ofansif oynamaya itti. Bu da galibiyeti getirdi. Bu lig kolay değil. Sakinlik ve sabır lazım. Denizlispor bu lige yakışan bir takım. Daha iyi olacağız. Eksiklerimiz var ama daha çok çalışacağız. Devre arasına kadar 5 maç var. Ekstra puanlar almak gerekiyor. Devre arasında ise gereken yapılır. Evde kazanılan müsabaka bizi bir adım öne taşıyacaktır. Artık iç sahadaki baskıyı kırdık."Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal ise basit hatalardan dolayı golleri yediklerini dile getirdi. İsmail Kartal, "Doğrusunu söylemek gerekirse her iki takım maça temkinli başladı. Rakip takımın pozisyonunu ilk yarıda yoktu, bizim vardı. ikinci yarıda da birkaç pozisyona girdik. Üçüncü bölgede dikkatli olsaydık, final paslarını ve atak sonlandırmayı becerikli yapabilseydik buradan 3 puanla ayrılabilirdik. Ancak final paslarında istediklerimizi yapamadık. Rakip bir hamle yaptı ve çift santrfora döndü. Son 10 dakikada biz de hamle yaptık. Yan toplarda etkili olmayı istedik. Fakat bitime 4 dakika kala kornerde yapılan paylaşım hatası ile basit bir gol yedik. Maçı buraya kadar getirmişken basit golle yenilmemeliydik. Nedenlerini hafta içinde konuşucağız. Daha dikkatli olacağız. Denizli'den en az 1 puan hedefliyorduk, maalesef başaramadık. Önümüze bakacağız. Kendi içimizde muhasebe yapıp Konyaspor maçına hazırlanacağız" dedi.



Çaykur Rizespor, Mehmet Özdilek, İsmail Kartal, Denizlispor, Spor

Kaynak: DHA

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