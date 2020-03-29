Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yukatel Denizlispor'da antrenmanlar 2 Nisan'a ertelendi

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da yarın başlaması planlanan antrenmanlar, 2 Nisan Perşembe gününe ertelendi.

29.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:46
Yukatel Denizlispor'da antrenmanlar 2 Nisan'a ertelendi
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor 'da yarın başlaması planlanan antrenmanlar, 2 Nisan Perşembe gününe ertelendi.
Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle takıma verilen iznin uzatıldığı, yarın başlaması planlanan çalışmaların yeniden ertelendiği belirtildi.
Açıklamada, "Yeşil-siyahlılarda takıma verilen izin uzatılarak futbolcuların 2 Nisan Perşembe günü Haluk Ulusoy Tesisleri'nde toplanmasına karar verildi." denildi.

Kulüp başkanı Ali Çetin ise herkesin uyarılara çok dikkatli uyması gerektiğini aktararak, "Takım olarak en iyi şekilde önlemleri aldık. Futbolcular, teknik ekip, personel ve idari kadro, evlerinden dışarı adım atmıyor. İdmanlarımızı sürekli erteledik. Önemli olan insan sağlığı. Şu an 2 Nisan Perşembe günü toplanmayı kararlaştırdık. Oyuncularımız evlerinde güvenli bir şekilde antrenmanlarını bireysel olarak yapıyor. Bir aksilik olursa yeniden karar veririz. " ifadelerini kullandı.

Öte yandan kulüp, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazır olduğunu ve "0554 543 99 34" ve "0531 397 99 50" telefonlardan yardım talebinde bulunulabileceğini duyurdu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Denizlispor, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››Yukatel Denizlispor'da antrenmanlar 2 Nisan'a ertelendi - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Herkes Vedat Muriqi’i bekliyordu, müthiş teklif genç yıldıza geldi Spor
Herkes Vedat Muriqi'i bekliyordu, müthiş teklif genç yıldıza geldi
Boateng’ten Arsenal’in yıldızına Beşiktaş çağrısı! Sosyal medya yıkıldı Spor
Boateng'ten Arsenal'in yıldızına Beşiktaş çağrısı! Sosyal medya yıkıldı
G.Saray, koronavirüs krizi sonrası 4 isimle sözleşme imzalayacak Spor
G.Saray, koronavirüs krizi sonrası 4 isimle sözleşme imzalayacak
Koronaya yakalanan Abdurrahim Albayrak’ın oğlundan müjdeli haber Spor
Koronaya yakalanan Abdurrahim Albayrak'ın oğlundan müjdeli haber
F.Bahçe’de Obradovic dönemi sona eriyor! İşte yerine gelecek isim Spor
F.Bahçe'de Obradovic dönemi sona eriyor! İşte yerine gelecek isim
Milli yıldızdan dikkat çeken G.Saray ve Beşiktaş itirafı: Anlaşmıştım Spor
Milli yıldızdan dikkat çeken G.Saray ve Beşiktaş itirafı: Anlaşmıştım
G.Saraylı yıldızların virüs için hastaneye yaptıkları yardım alkış aldı Spor
G.Saraylı yıldızların virüs için hastaneye yaptıkları yardım alkış aldı
14 yaşındaki futbolcu, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Spor
14 yaşındaki futbolcu, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Son Dakika Spor Haberleri

16:26: Görme engelli sporculardan "Evde kal" çağrısına videolu destek - Spor 16:20: İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: "Futbol (ligleri) 3 Mayıs'ta başlamayacak" - Spor 16:18: Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi - Magazin 16:16: Basketbol efsanesi Ali Kazaz hayatını kaybetti - Spor 16:12: Serik Belediyesporlu futbolculardan ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı - Spor 16:04: Derby County'den Ferdi Kadıoğlu'na 13 milyon sterlinlik teklif - Spor 15:30: Son dakika: 3 ilimize bağlı 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı - Haber 15:10: Boateng, Aubameyang'ı "Come to Beşiktaş" diyerek siyah-beyazlı takıma çağırdı - Spor 14:55: Galatasaray; Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba ve Adem Büyük'le yeni sözleşme imzalayacak - Spor 14:23: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak koronavirüsü yendi - Spor 13:34: Fenerbahçe, Obradovic'le yolları ayırıp Jasikevicius'u göreve getirecek - Spor