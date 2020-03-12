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Yukatel Denizlispor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

12.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:36
Yukatel Denizlispor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Yukatel Denizlispor , Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından taktik ve şut çalışması yaptı.
Sakatlığı nükseden Tolgahan Acar antrenmana katılmadı, tedavileri devam eden Hadi Sacko, Isaac Sackey, Zakarya Bergdich ve Kibong Mbamba fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam etti.

Kaynak: AA

Etiketler : Gençlerbirliği, Denizlispor, 14 Mart, Spor

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