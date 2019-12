Yukatel Denizlispor'da Kerem Can Akyüz kadro dışı bırakıldı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor 'un 30 yaşındaki sol bek oyuncusu Kerem Can Akyüz, kadro dışı bırakıldığını kaydetti.Kerem Can Akyüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeşil-siyahlı formayı giydiği 90 maçta sahada elinden geleni yaptığını belirterek, "Benim için çok farklı bir yerde olan Denizlispor'da, 29 Kasım'da Mehmet Özdilek'in raporu doğrultusunda kadro dışı bırakıldım." dedi.Akyüz, "Bu karar doğrultusunda devre arası transfer dönemine kadar hiçbir antrenman ve maça çıkamayacağım söylenerek, diğer kulüplerle transfer görüşmesi yapabileceğim tarafıma bildirilmiştir." diye konuştu.Maddi ve manevi fedakarlıklarının ardından kulüpten bu şekilde ayrılmayı hak etmediğini vurgulayan Akyüz, kendisine destek veren taraftarlara ise teşekkür etti.Öte yandan, Akyüz'ün geçen sezondan kalan alacaklarını gerekçe göstererek Türkiye Futbol Federasyonuna başvurması nedeniyle kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.Denizlispor'un 2016-2017 sezonunda Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Kerem Can Akyüz, forma giydiği 90 maçta 2 gol atıp 4 de asist yapmıştı. Akyüz bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maçta görev almıştı.