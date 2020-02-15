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Yukatel Denizlispor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı.

15.02.2020 19:06 | Son Güncelleme: 15.02.2020 19:06Yukatel Denizlispor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı
Süper Lig ekiplerinden Yukatel 'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, futbol takımının durumunun yönetim kurulunca değerlendirildiği belirtilerek, "Kulübümüz teknik direktör Mehmet Özdilek ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetler için Mehmet Özdilek ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Özdilek, Yukatel Denizlispor'da 12 Ekim 2019'da göreve getirilmişti.

Mehmet Özdilek, Denizlispor, Spor

Kaynak: AA

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