Haberler » Spor » Yukatel Denizlispor'da Oğuz Yılmaz kamp kadrosuna alındı - Spor

Yukatel Denizlispor'da Oğuz Yılmaz kamp kadrosuna alındı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da kadro dışı bırakılan Oğuz Yılmaz, kamp kadrosuna dahil edildi.

08.01.2020 12:58 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:58Yukatel Denizlispor'da Oğuz Yılmaz kamp kadrosuna alındı
Süper Lig ekiplerinden Yukatel 'da kadro dışı bırakılan Oğuz Yılmaz, kamp kadrosuna dahil edildi.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, maddi konularda ihtilaf yaşanan ve kadro dışı bırakılan Oğuz Yılmaz ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Oğuz Yılmaz'ın bugün takımın Antalya kampına katılarak takımla çalışmalara başlayacağı kaydedildi.
Alacakları için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuran Oğuz Yılmaz'ın da aralarında olduğu üç futbolcu süresiz kadro dışı bırakılmış ve kendilerinden kulüp bulmaları istenmişti.

Denizlispor, Oğuz Yılmaz, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:19 Bursaspor'un Gençleri Vampir Köylü Oynadı - Spor
14:19 Bernardo Silva'nın Mahrez'e Nefis Asisti - Spor
14:19 Kevin de Bruyne'nin Nefis Çalımı Golü Getiriyor - Spor
14:19 Hazard'ın Real Madrid'eki En İyi Anları - Spor
14:19 Lionel Messi'nin İspanya Süper Kupası'nda Attığı Goller - Spor
14:07 Son dakika: Simon Falette, F.Bahçe için İstanbul'a geldi - Spor
13:35 Menajeri açıkladı: Babel, Ajax'a gitmek için maaşından fedakarlık yapmaya hazır - Spor
11:25 Juventus efsanesi Nedved, Merih Demiral'ı övdü - Spor
11:16 Francesco Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin plajda yaptığı spor, sosyal medyayı salladı - Spor
11:03 Göztepe'de Eren Derdiyok ve Yasin Öztekin kadro dışı bırakıldı - Spor
8.01.2020 14:28:15