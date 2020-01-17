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Yukatel Denizlispor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

17.01.2020 19:22 | Son Güncelleme: 17.01.2020 19:55Yukatel Denizlispor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
Yukatel , Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Pazar günü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yeşil-siyahlı kulübün açıklamasına göre, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Trabzonspor'la dün akşam deplasmanda mücadele eden takım, maçtan sonra Trabzon'da kaldı.
Denizlisporlu futbolcular, Trabzonspor Tesisleri'nde antrenman yaptı. Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde yapılan antrenmanda, kupa maçında forma giyen oyuncular fitness ve yenilenme çalışması yaparken, oyuna sonradan giren oyuncular ile forma giymeyenler sahada çalıştı.
Takımın devre arası transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi, ilk antrenmanına çıktı.
Sakatlığı devam eden Zakarya Bergdich ve hasta olan Isaac Sackey'in yanı sıra cezalı Modou Barrow ise Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
Trabzon'dan İstanbul'a geçecek yeşil-siyahlı ekip, Galatasaray maçı için son çalışmasını yarın İstanbul'da yapacak.

Denizlispor, Galatasaray, Spor

Kaynak: AA

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