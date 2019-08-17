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Yukatel Denizlispor-Galatasaray maçının ardından

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk maçında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Ümit Davala, "10 kişi kaldıktan sonra deplasmanda işiniz zorlaşıyor, rakibe direnç verdik.

17.08.2019 00:00
Yukatel Denizlispor-Galatasaray maçının ardından
Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk maçında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Ümit Davala, "10 kişi kaldıktan sonra deplasmanda işiniz zorlaşıyor, rakibe direnç verdik." dedi.
Sarı-kırmızılı ekipte cezası bulunan ve geçirdiği ameliyat nedeniyle Denizli'ye gelmeyen teknik direktör Fatih Terim'in yerine basın toplantısına katılan Davala, oyuna istedikleri gibi başladıklarını, pozisyonlara girdiklerini söyledi.
Maçı koparma şanslarını ellerine geçirdiklerini kaydeden Davala, şöyle konuştu:
"Penaltıyı saymıyorum. Oyun içinde bunlar var. İyi tempoda devam ettik. 10 kişi kaldıktan sonra deplasmanda işiniz zorlaşıyor, rakibe direnç verdik. Dolayısıyla pozisyon olmadan gol yedik, uzaktan bir şutla. Kırılma noktası bu pozisyondu. 10 kişi kaldıktan sonra toparlanmak zor oluyor, bu nemde, bu sıcakta kolay iş değil. Telafisi olan bir maçtı. Ligin ilk maçını oynadık."
Öte yandan, müsabakayı tribünden takip eden Galatasaray teknik kadrosundan Hasan Şaş ile Necati Ateş, maçın ardından Denizlisporlu taraftarlarla tartıştı.
Yukatel Denizlispor-Galatasaray maçının ardından

Ümit Davala, Denizlispor, Galatasaray, Spor

Kaynak: AA

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