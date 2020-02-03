Yukatel Denizlispor - Göztepe: 1-1

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xx), Samet Çavuş (xx), Deniz Caner Özaral (xx)

GÖZTEPE: Beto (xxx) - Gassama (xx), Titi (xxx), Alpaslan (xx), Berkan (xxx), Castro (xx) (Dk. 76 Borges x), Soner (xx), Napoleoni (xx) (Dk. 68 Poko x), Serdar (xxx) (Dk. 87 Wilczek), Halil (xxx), Jerome (xx)

YUKATEL DENİZLİSPOR: Stackhowiak (xxx) - Zeki (xx), Youssef (xx), Mustafa (xxx), Özgür (xx), Onazi (x) (Dk. 7 Aissati x), Murawski (xx), Sedat (x) (Dk. 67 Estupinan xxx), Recep (x) (Dk. 82 Olcay), Barrow (xxx), Rodallega (xxx)

GOLLER: Dk. 87 Estupinan ( Denizlispor ) - Dk. 9 Serdar (Göztepe)

SARI KARTLAR: Mehmet Özdilek (TD), Aissati, Mustafa (Denizlispor) - Gassama, Jerome, Soner, Beto (Göztepe)

Süper Lig'de geçen hafta Gürsel Aksel Stadı'nın açılış maçında Beşiktaş'ı mağlup eden Göztepe, Ege derbisinde Yukatel Denizlispor'la deplasmanda berabere kaldı: 1-1.

Maça hızlı başlayan sarı kırmızılılar 9'uncu dakikada Serdar'ın golüyle öne geçti. Ev sahibi Denizlispor 87'nci dakikada Estupinan'ın golüyle tabelayı eşitledi. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, iki Ege ekibi 1'er puana razı oldu. Bu sonuçla ikinci yarıya 2'de 2 yaparak başlayan Göztepe 30 puana yükselirken, Denizlispor ise puanını 23 yaptı.

9'uncu dakikada Göztepe golü buldu. Hızlı gelişen Göztepe atağında Soner'in pasında Denizlispor savunması topu sektirdi. Ceza yayı üzerinde meşin yuvarlağı kapan Serdar bekletmeden yerden sert vurdu, fileleri havalandırdı: 0-1.

14'üncü dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Zeki'den sıyrılan Serdar, ceza sahası dışından şutunu çekti, top üstten auta çıktı.

18'inci dakikada sol çaprazdan Zeki serbest vuruşu kullandı, Göztepe kalecisi Beto topu son anda çeldi.

24'üncü dakikada Göztepe ikinci gole çok yaklaştı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Jerome'un şutunu kaleci Stackhowiak çıkardı, pozisyonu takip eden Halil bu kez topu kaleye gönderdi. Kaleci Stackhowiak ikinci kez meşin yuvarlağı çeldi.

25'inci dakikada bu kez Denizlispor mutlak golü kaçırdı. Titi'yi çalımlayan Barrow pasını Aissati'ye verdi. Aissati'nin şutunda top yan direkten döndü.

45'inci dakikada Rodallega'nın kullandığı frikikte top üstten oyun alanını terk etti. İlk yarı konuk Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğü sonuçlandı.

51'inci dakikada sol kanattan bindiren Denizlispor'da Barrow'un ortasına hiçbir Denizlisporlu oyuncu dokunamadı, Göztepe savunması tehlikeyi savuşturdu.

61'inci dakikada sağ kanattan Göztepe ceza sahasına giren Barrow'un yerden pasında Rodallega topa dokunamadı, ev sahibi net fırsatı değerlendiremedi.

66'ncı dakikada Barrow ortaladı, Youssef kafayı vurdu. Kaleci Beto mutlak bir golü önledi.

82'nci dakikada Soner kaptığı topu Halil'e verdi. Sağ kanattan Halil'in ortaladığı topa Jerome vurdu. Jerome'un vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak az farkla kornere gitti.

87'nci dakikada Denizlispor beraberliği sağladı. Sağ çaprazda Rodallega'nın şutunda kaleci Beto'dan dönün topu Estupinan tamamladı. Ancak ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. Video Yardımcı Hakem (VAR) Uygulaması'ndan gelen kararla Estupinan'ın ofsaytta olmadığı tespit edildi. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol geçerli sayıldı: 1-1.

Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, müsabaka 1-1 sona erdi.