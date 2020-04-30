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Yukatel Denizlispor, gruplar halinde çalışmalarını sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tesislerde, gruplar halinde çalışma yaptı.

Yukatel Denizlispor, gruplar halinde çalışmalarını sürdürdü
30.04.2020 23:12 | Son Güncelleme: 30.04.2020 23:28
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tesislerde, gruplar halinde çalışma yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde salı gününden bu yana gruplar halinde antrenman yapan futbolcular, bugün de idmanlara devam etti.
Yeşil-siyahlı oyuncuların, sokağa çıkma kısıtlamasında da Denizli Valiliğinin verdiği izin doğrultusunda, antrenmanlara Teknik Direktör Bülent Uygun'un belirlediği program dahilinde, tesislerde devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Haluk Ulusoy, Denizlispor, Spor, Haber
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