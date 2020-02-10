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Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

10.02.2020 15:42 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:00Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
Yukatel , Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü Hes Kablo ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer futbolcular, koşunun ardından dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi.
Tedavileri devam eden Tiago Lopes ve Ogenyi Onazi idmana katılmadı.

Denizlispor, Kayserispor, Hes Kablo, Spor

Kaynak: AA

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