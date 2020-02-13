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Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

13.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:36Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
Yukatel , Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü sahasında Hes Kablo ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular; koşu, ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.
Tedavileri devam eden Zakarya Bergdich, Tiago Lopes ve Ogenyi Onazi, idmanda fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Darbeye bağlı ağrıları bulunan Radoslaw Murawski ise takımdan ayrı koştu.

Denizlispor, Kayserispor, Hes Kablo, Spor

Kaynak: AA

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