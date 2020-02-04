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Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

04.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:43Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yukatel , Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Göztepe maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, çift kale maçla tamamladı.
Sakatlığı geçen Tolgahan Acar ile Hadi Sacko antrenmanda yer alırken, tedavileri devam eden Tiago Lopes ve Ogenyi Onazi çalışmaya katılmadı.

İttifak Holding, Denizlispor, Konyaspor, Spor

Kaynak: AA

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