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Yukatel Denizlispor, Luccas Claro ile anlaşamadı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un, Luccas Claro ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlanamadığı bildirildi.

19.07.2019 21:47 Yukatel Denizlispor, Luccas Claro ile anlaşamadı
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un, Luccas Claro ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlanamadığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada geçen sezon Gençlerbirliği'nde forma giyen 27 yaşındaki Brezilyalı Luccas Claro ile başlatılan transfer görüşmesinin olumsuz sonuçlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Kulübümüzün transfer çalışmaları kapsamında geçen sezon Gençlerbirliği'nde forma giyen Luccas Claro ile görüşülmüştür. Futbolcu Denizli'ye davet edilmiş ancak transfer komitemiz ile futbolcu ve menajerleri arasında yapılan son görüşmelerde anlaşma sağlanamamıştır." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
Gençlerbirliği, Denizlispor, Spor

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