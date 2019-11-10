Haberler » Spor » Yukatel Denizlispor maçından ek notlar - Spor

Yukatel Denizlispor maçından ek notlar

Özel misafirler Vodafone Park'ta ağırlandıHasta olan Umut Nayir kadroda yokOlgucan KALKAN / - Süper Lig'in 11'inci haftasında Beşiktaş sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk etti.

10.11.2019 19:38 | Son Güncelleme: 10.11.2019 19:38Yukatel Denizlispor maçından ek notlar

Özel misafirler Vodafone Park'ta ağırlandı

Hasta olan Umut Nayir kadroda yok

Olgucan KALKAN/ - Süper Lig'in 11'inci haftasında sahasında Yukatel 'u konuk etti. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Özgür Yankaya düdük çaldı. Yankaya'nın yardımcılıklarını ise Mehmet Metin ve Mehmet Kısal üstlendi.

ÖZEL MİSAFİRLER, VODAFONE PARK'TA AĞIRLANDI

Beşiktaş'ın, Yukatel Denizlispor'u konuk ettiği karşılaşmada özel misafirleri vardı. Kore Savaşı ile Kıbrıs Barış Harekatı gazileri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şubesi'nin öncülüğünde, siyah beyazlı kulübün davetlisi olarak Beşiktaş'ın Denizlispor'u konuk ettiği mücadeleyi tribünden takip etti. Ayrıca, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Beşiktaş taraftarı Astsubay Fatih Mehmethan'ın eşi Gazme Mehmethan ile babası Kenan Aslan da Denizlispor maçını izlemek için Vodafone Park'ta yerlerini aldı.

HASTA OLAN UMUT NAYİR KADRODA YOK

Siyah beyazlıların Denizlispor'u konuk ettiği mücadelede Umut Nayir, kadroda yer almadı. Avrupa Ligi'nde Braga ile deplasmanda oynanılan mücadele öncesinde de hasta olan Umut Nayir, karşılaşmadan bir gün önce 3 şişe serum yiyerek mücadeledeki yerini aldı. Hastalığı devam eden Umut Nayir, Denizlispor mücadelesinde ise hastalığı gerekçesiyle kadroda yer alamadı.



Vodafone Park, Denizlispor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
21:23 Sakatlanan oyuncu ambulans gelene kadar sağlık ekibiyle maç izledi
21:18 Futbol: TFF 1. Lig
21:09 TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 Altınordu: 0
21:12 Marcao ikinci kez baba oldu!
21:10 Golf Turkish Open şampiyonu Hatton oldu
20:46 Semih Erden'den Atatürk pankartını tutmayan Sloukas'a tepki!
20:33 Caner, Avcı'nın kararını beğenmedi!
19:44 Atatürk pankartını tutmayan Sloukas'tan açıklama: Maça konsantreydim, farkına varmadım
19:11 Diaby'ye maçtan önce 200. gol plaketi
19:05 Abdullah Avcı, takımının başında sahaya çıktı!
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 21:24:14