Yukatel Denizlispor - Medipol Başakşehir: 1-1

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Alper Ulusoy (xx), Volkan Ahmet Narinç (xx), İbrahim Bozbey (xx)

YUKATEL DENİZLİSPOR: Stachkowiak (xx) - Zeki (xx), Oğuz (xxx), Mustafa (xx), Lopes (xx), Sackey (xxx), Murawski (xx), Olcay (x) (Dk. 70 Aissati x), Sacko (xxx) (Dk. 77 Burak x), Barrow (xxx), Rodallega (xx) (Dk. 90+3 Estupinan)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert (xx) - Caiçara (xxx), Ponck (xx), Epureanu (xx), Clichy (xxx), Mehmet Topal (x) (Dk. 90 Gökhan), İrfan (xx), Aleksic (xx) (Dk. 88 Muhammed Arslantaş), Elia (x) (Dk. 85 Kerim), Visca (xxx), Demba Ba (xx)

GOLLER: Dk. 54 Visca ( Başakşehir ), Dk. 60 Barrow ( Denizlispor

SARI KARTLAR: Sackey, Murawski, Zeki (Yukatel Denizlispor), Aleksic (Medipol Başakşehir)

Süper Lig'de son 3 maçını kazanan ve zirve iddasını güçlendiren Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 54'üncü dakikasında Visca ile öne geçen Başakşehir, 60'ıncı dakikada Barrow'un golüne engel olamadı. Bu sonuçla Başakşehir puanını 26'ya çıkarırken, Yukatel Denizlispor da 18 puana yükseldi.

9'uncu dakikada Başakşehir gole çok yaklaştı. İrfan'ın ara pasında kaleci Stachkowiak'ı çalımlayan Demba Ba topu kaleye gönderdi. Oğuz kaleye giden meşin yuvarlağı son anda kayarak çıkarıp mutlak golü önledi.

11'inci dakikada kullanılan köşe atışında Caiçara ceza sahasına ortasını yaptı, Demba Ba'nın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

18'inci dakikada Olcay'dan kaptığı topla Denizlispor kalesine ilerleyen İrfan ceza yayı hizasından şutunu çekti, top yan direkten oyun alanına döndü.

30'uncu dakikada Clichy'nin pasını iyi kontrol eden Visca rakibinden sıyrılıp şutunu çekti ancak top kaleci Stachkowiak'ın bakışları arasında dışarı gitti.

34'üncü dakikada Barrow'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Rodallega altıpas önünde kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.

45'inci dakikada Visca'nın kullandığı serbset vuruşta seken topu son anda kaleci Stachkowiak çeldi.

54'üncü dakikada Başakşehir golü buldu. Clichy'nin pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Visca, altıpasın sağından yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-1.

60'ıncı dakikada Denizlispor maça dengeyi getirdi. Kontratağa çıkan yeşil-siyahlılarda Sacko'dan aldığı pasla sol çaprazdan ceza sahasına giren Barrow çok sert vurdu, Başakşehir kalecisi Mert çaresiz kaldı: 1-1.

72'nci dakikada Barrow'un soldan ortasında savunmadan seken topa Sacko gelişine vurdu, meşin yuvarlak farklı bir şekilde üstten dışarıya çıktı.

82'nci dakikada Burak'ın yerden pasında Rodallega topu ıskalayınca ev sahibi Denizlispor net fırsatı değerlendiremedi.

90+6'ncı dakikada Estupinan'ın getirdiği topu önünde bulan Barrow'un şutunda top yan direkte patladı.

Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, iki taraf da 1'er puanı hanelerine yazdırdı.

- Denizli