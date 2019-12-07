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Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

07.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:12Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
Yukatel , Süper Lig'in 14. haftasında yarın Medipol 'i konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından topla çalışma yaptı.
Sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden oyuncular Sapunaru ile Mbamba, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.
Sarı kart cezalısı Zakarya Bergdich ile tedavisi devam eden Sapunaru, yarın Medipol Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Mbamba'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Denizlispor, Başakşehir, Spor

Kaynak: AA

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