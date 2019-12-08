Yukatel Denizlispor - Medipol Başakşehir maçının ardından

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-1 berabere kaldıkları karşalaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Buruk, farklı kazanabilecekleri bir maçtan 1 puanla ayrıldıklarını ifade ederek, "Maçın başından itibaren gol yediğimiz dakikaya kadar maça çok rahat devam ettik, çok net gol pozisyonlarını kaçırdık. Oyun bizim galibiyetimiz olacak şekilde ilerlerken, bir geçiş golü yedik. Bu bizi oyun olarak geriye götürdü. İlk yarıdaki oyunumuz ile bu sezonki en iyi maçlarımızdan birini oynadık ancak sonuçlandıramadık. Beraberlik istediğimiz bir sonuç değildi ama son dakika golü yiyip maçı da kaybedebilirdik. Normalde maçı 8-2 kazanabilirdik. Maçın başında rakip savunma topu kale içinden çıkarmasa farklı bir maç olabilirdi. Rakibimize iki pozisyon verdik, biri gol oldu, diğeri direkten döndü. Çok pozisyona girdik. Farklı bir skorla da kazanabilirdik. Denizlispor da son dakikada yakaladığı pozisyonla maçı kazanabilirdi. Her iki takımı da tebrik ediyorum" dedi.

MEHMET ÖZDİLEK: 3 PUANI DA ALABİLİRDİK

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise seyir zevki yüksek bir maç oynandığını dile getirerek, "Maçı kazanabilirdik. Biz kendi sahamızda ve seyircimiz önünde oynadık. Maç ilk başta önde baskıyla başladık. Doğru tercihler yapsak golü bulabilirdik. Sonrasında rakip topa daha çok sahip oldu. Genel hatlarıyla bakıldığında dengeli bir oyun oldu. Başakşehir'e karşı mağlup duruma düşmek kolay değil. Çok çabuk reaksiyon gösterdik. Geriye düştükten sonra oyuna tamamen hakim olduk. 90+5'te çok net bir pozisyon yakaladık. Bugün 3 puanı da alabilirdik. Reel itibariyle 1-1 dengeli bir skor gibi gözüküyor. Rakipte biz de maçı kazanabilirdik. Oyundan, mücadeleden, gol yedikten sonra gösterilen reaksiyondan takımım adına mutluyum. Tüm oyuncularımı yürekten kutluyorum" diye konuştu.

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Okan Buruk'un açıklamaları

Mehmet Özdilek'in açıklamaları