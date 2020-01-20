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Yukatel Denizlispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Yukatel Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 23 Ocak Perşembe günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı son 16 turu rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

20.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:36Yukatel Denizlispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
Yukatel , Ziraat Türkiye Kupası'nda 23 Ocak Perşembe günü sahasında ile yapacağı son 16 turu rövanş maçının hazırlıklarına başladı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Süper Lig'de Galatasaray ile oynanan maçta forma giyen oyuncular salonda çalıştı.
Diğer futbolcular ise teknik direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki antrenmana ısınma çalışmaları ile başladı. İdman, teknik ve taktik çalışmaların ardından sona erdi.
Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan çıkan savunma oyuncusu Mustafa Yumlu ve rahatsızlığı bulunan Modou Barrow, antrenmana katılmadı.

Tedavisi devam eden Zakarya Bergdich ise takımdan ayrı çalıştı.

Türkiye Kupası, Trabzonspor, Denizlispor, Spor

Kaynak: AA

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