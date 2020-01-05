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Yukatel Denizlispor'un Antalya kampı

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

05.01.2020 19:30 | Son Güncelleme: 05.01.2020 19:32
Yukatel , Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kundu Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin sahasındaki basına açık antrenman, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirildi.
Yeşil-siyahlı ekipte, sakatlıkları süren Isaac Sackey, Cristian Sapunaru ve Zakarya Bergdich idmanda yer almadı.
Koşu çalışması ile başlayan idman pas çalışması ile sürdü. İki takıma ayrılan oyuncuların minyatür kalelerle yaptığı pas çalışmasının ardından gerçekleştirilen taktik çalışma ile antrenman tamamlandı.
Ege ekibi, sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Yukatel Denizlispor'un Antalya kampı

Denizlispor, Antalya, Spor

Kaynak: AA


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