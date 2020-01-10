Haberler » Spor » Yukatel Denizlispor'un Antalya kampı sona erdi - Spor

Yukatel Denizlispor'un Antalya kampı sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Antalya'daki devre arası kamp çalışmalarını tamamladı.

10.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:28Yukatel Denizlispor'un Antalya kampı sona erdi
Süper Lig ekiplerinden Yukatel , 'daki devre arası kamp çalışmalarını tamamladı.
Yeşil-siyahlı kulübün açıklamasına göre Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk yarısını 22 puanla 11. sırada tamamlayarak devre arasına giren Denizli temsilcisinin bir hafta süren kampı sona erdi.
İkinci yarı hazırlıkları için 3 Ocak'ta Antalya'da toplanan takımın kampına yeni transfer Muhammet Özkal da katıldı.
Kampın son gününde TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor ile yapılması planlanan maçın, Balıkesirspor Kulübü tarafından iptal edilmesi sonrası takım kampı son idmanla tamamlayarak Denizli'ye döndü.
Yeşil-siyahlı futbolcular, bir gün izin yaptıktan sonra pazar günü Haluk Ulusoy Tesisleri'nde toplanarak 16 Ocak Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmandaki Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlayacak.
Öte yandan, sezon başında Kayserispor'dan transfer edilen Romanyalı savunma oyuncusu Cristian Sapunaru, kadro dışı bırakıldı. Sözleşmenin feshiyle ilgili görüşmelerin sürdüğü oyuncu, kamp sonrası takımdan ayrıldı.

Denizlispor, Antalya, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:44  Cenk Tosun, yarın oynanacak Arsenal maçında Crystal Palace'ın kadrosunda olacak - Spor
17:37  Aliağaspor FK'dan defansa iki takviye - Spor
17:34  Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçları hakemleri belli oldu - Spor
17:33  A Milli Takım'a, Türkiye'ye Değer Katan Marka ödülü verildi - Spor
17:31  Van'da ANALİG Voleybol Çeyrek Final müsabakaları başladı - Spor
16:46  Galatasaray'dan son dakika Arda Turan açıklaması - Spor
16:44  Ece Erken: Fenerbahçeli futbolcu bana gülen suratlı mesaj attı - Spor
15:36  Cenk Tosun Crystal Palace ile sözleşme imzaladı - Spor
15:20  Sergen Yalçın: Simon Falette ile sezon başında ilgilendik - Spor
14:37  Ahmet Ağaoğlu'ndan Talisca açıklaması: Gündemimize hiç gelmedi - Spor
10.01.2020 17:49:19