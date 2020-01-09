Haberler » Spor » Yukatel Denizlispor'un hedefi Süper Lig'de kalıcı olmak - Spor

Yukatel Denizlispor'un hedefi Süper Lig'de kalıcı olmak

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, Süper Lig'de kalıcı olmak hedefiyle çalıştıklarını bildirdi.

09.01.2020 14:08 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:25Yukatel Denizlispor'un hedefi Süper Lig'de kalıcı olmak
Kulübü Başkanı Ali Çetin, Süper Lig'de kalıcı olmak hedefiyle çalıştıklarını bildirdi.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya gelen Çetin, ara transfer döneminde görüştükleri 6 futbolcunun bulunduğunu, bunlardan iki ya da üçü ile masaya oturmak istediklerini ifade etti.
Teknik direktör Mehmet Özdilek ile transfer konusunda görüştüklerini anlatan Çetin, şöyle konuştu:
"Hocamız bu işin duayenlerinden birisi. Öncelikli hedefimiz ligde kalmak. Ama ligde kaldıktan sonra yukarısı için de bir hedefimiz var. Ligde ilk beşte bulunan takımlarla aramızdaki puan farkı 7-8. Yani 2 maç kazansak üst sıralardayız. Onun için hedefimizde sapma yok. Hedefi ilk 5 koyduk, ama kimse kafamıza silah dayayıp 'ilk 5 yapın' demiyor. Bizim için Denizlispor'un Süper Lig'de her zaman var olması önemli. Bizim diğer takımlardan ne eksiğimiz var. Denizlispor, gelecek yıllarda bugün Sivasspor'un olduğu yerlerde olabilir diye düşünüyorum."
Çetin, Antalya'da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması hakkında görüşmeler yaptıklarını, sistemdeki hataların en aza nasıl indirilebileceği konusunda fikir alış verişinde bulunduklarını da belirtti.
"73 karar VAR'a gitmiş ve bunun sadece 4'ü doğru çıkmış. Demek ki bugüne kadar 69 karar birisinin canını yakıyormuş." diyen Çetin, bu sistemin büyük faydasının olduğunu ifade etti.
Denizlispor'un 10 milyon avroluk bütçeye sahip olduğunu bildiren Çetin, şöyle devam etti:
"Bazı takımların bir futbolcusuna eşit bir bütçemiz var. Bu konuda da iyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Borcumuz 26 milyon liraya düşmüştü. Her gün 250 bin lira ödememiz var. Maç kazanırsak bu parayı alıyoruz. Aylık 7,5 milyon lira ödememiz var. Kasım sonu itibarıyla tüm futbolcu maaşlarının hepsini ödedik. Federasyona giden arkadaşların ücretlerini ödeyip, transfer yasağını kaldıracağız. Futbolcuların aralık maaşları dışında 1 lira alacakları yoktur."
Çetin, ligin 18. haftasında deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçından en az 1 puanla dönmeyi hedeflediklerini de bildirdi.

Denizlispor, Ali Çetin, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

15:22  Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, Ankara'da yapılacak - Spor
15:21  Galatasaray'da ikinci yarı hazırlıkları devam ediyor - Spor
15:16  Fenerbahçe, üyelerinden 50 TL'lik aidata ek olarak 500 TL bağış istedi - Spor
15:12  İnegöl Belediyespor, İsveçli voleybolcu Gustavsson'u transfer etti - Spor
15:03  Ağrı'da atletizm sporcu seçme taraması yapıldı - Spor
14:32  Galatasaray, Babel'in kiralanması konusunda Ajax'la anlaştı - Spor
14:09  Jesus 'Chino' Perez'in Dundalk'a transferi Tinder'dan açıklandı - Spor
13:37  Falcao'nun eşiyle birlikte paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu - Spor
12:38  Son dakika: Fikret Orman yönetimi, oy çokluğuyla ibra edilmedi - Spor
9.01.2020 15:23:36