Yükeskova'da 2 Tüp İçerisinde Yılan Zehiri Kimyasal Madde Ele Geçirildi

Kaynak: İHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "Red Mercury' (kırmızı cıva) yazılı tüp, tüp içinde yeşil renkli (yılan zehri olduğu değerlendirilen) madde ve 2 şeffaf tüp içinde kimyasal madde ele geçirildi.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapmış oldukları çalışmalar kapsamında; 14 Mart 2019 günü Yüksekova ilçesinde yurt dışından temin edilen tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulacağı, el değiştirileceği ve satılacağı bilgisi edinilmesi üzerine operasyon icra edildi. Operasyonda 1 adet 'Red Mercury' (kırmızı cıva ) yazılı tüp, 1 adet tüp içerisinde yeşil renkli (yılan zehri olduğu değerlendirilen), madde ve 2 adet şeffaf tüp içerisinde kimyasal madde ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ