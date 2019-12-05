Haberler » Güncel » Yükler kaydı, kamyonet devrildi - Haber

Yükler kaydı, kamyonet devrildi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sebze ve meyve yüklü kamyonet, malların kayması sonucu yola devrildi.

05.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:58Yükler kaydı, kamyonet devrildi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sebze ve meyve yüklü kamyonet, malların kayması sonucu yola devrildi. Sürücü Mahmut Ali Yurtkuran (33) kaza sonrası bazı yakınlarını arayıp, olay yerine çağırdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'nde meydana geldi. Mahmut Ali Yurtkuran yönetimindeki 67 LT 553 plakalı sebze ve meyve yüklü kamyonet, malların kaymasıyla yola devrildi. Kazayı gören sürücüler, araçlarını durdurup, Yurtkuran'ın yardımına koştu. Kamyonetten çıkan Yurtkuran, cep telefonuyla aradığı bazı yakınlarını kaza yerine çağırdı. Kazayı anlatan Yurtkuran, "Çarşı yönüne dönerken, tümsekte mallar zıpladı ve kaydı. Buraya geldiğimde durdum. Durduktan hemen sonra malların kayması sonucu kamyonet devrildi" dedi.Kaza sonrası kamyonetteki sebze ve meyveler, başka kamyonete yüklendi. Devrilen ve hasar oluşan kamyonet ise yoldan çekiciyle kaldırıldı.



Yükseköğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:52 İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı - Haber
19:51 Kimya öğrencisi Mehmet, teyzesinin evinde ölü bulundu -2 - Haber
19:50 Cinsel istismara uğrayıp, intihar eden Emre'nin ablası Cezasız kalmasın(2) - Haber
19:50 Kimya öğrencisi Mehmet, teyzesinin evinde ölü bulundu - Haber
19:43 Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Libya açıklaması: "Türkiye'yi sıkıştırmaya yönelik hamlelerini... - Haber
19:36 YPG'li teröristler Rasulayn'da yine sivilleri hedef aldı: 2 ölü, 10'dan fazla yaralı var - Haber
19:25 Libya ile yapılan Doğu Akdeniz mutabakat muhtırası Meclis'te kabul edildi - Haber
18:34 Son dakika: Fransa'daki emeklilik reformu protestoları yer yer şiddete dönüştü - Haber
18:26 Ayşe'yi öldürmekle suçlanan doktorun mesajları dosyaya girdi: Aldatılırsam bunun sonu ölümdür - Haber
18:26 Tahliye edilen Alparslan Kuytul'un eşinden açıklama: Tüm mazlumlara kurtuluş diliyorum - Haber
5.12.2019 19:54:17