Yükler kaydı, kamyonet devrildi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sebze ve meyve yüklü kamyonet, malların kayması sonucu yola devrildi. Sürücü Mahmut Ali Yurtkuran (33) kaza sonrası bazı yakınlarını arayıp, olay yerine çağırdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'nde meydana geldi. Mahmut Ali Yurtkuran yönetimindeki 67 LT 553 plakalı sebze ve meyve yüklü kamyonet, malların kaymasıyla yola devrildi. Kazayı gören sürücüler, araçlarını durdurup, Yurtkuran'ın yardımına koştu. Kamyonetten çıkan Yurtkuran, cep telefonuyla aradığı bazı yakınlarını kaza yerine çağırdı. Kazayı anlatan Yurtkuran, "Çarşı yönüne dönerken, tümsekte mallar zıpladı ve kaydı. Buraya geldiğimde durdum. Durduktan hemen sonra malların kayması sonucu kamyonet devrildi" dedi.Kaza sonrası kamyonetteki sebze ve meyveler, başka kamyonete yüklendi. Devrilen ve hasar oluşan kamyonet ise yoldan çekiciyle kaldırıldı.