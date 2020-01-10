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YÜKMEUSDER'den gazeteci Tek'e ziyaret

Yüksekova Usta Öğreticiler Derneği'nden (YÜKMEUSDER) İhlas Haber Ajansı (İHA) temsilcisi ve Yüksekova Güncel Haber Sitesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Metin Tek'e '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' münasebetiyle ziyarette bulundular.

10.01.2020 18:39 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:44YÜKMEUSDER'den gazeteci Tek'e ziyaret
Usta Öğreticiler Derneği'nden (YÜKMEUSDER) İhlas Ajansı (İHA) temsilcisi ve Yüksekova Güncel Haber Sitesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Metin Tek'e '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' münasebetiyle ziyarette bulundular.

Yüksekova Usta Öğreticiler Derneği,(YÜKMEUSDER) '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' nedeniyle ilçenin sesi olan İhlas Haber Ajansı (İHA) Yüksekova temsilcisi ve Yüksekova Güncel Haber Sitesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Metin Tek'i bürolarında ziyaret ederek, gazeteciler gününü kutladılar. Yüksekova Usta Öğreticiler Derneği (YÜKMEUSDER) Başkanı Rıfat Tüner, "Yıllardır en zor şartlarda bile bize haber ulaştırdılar. Bölgenin en zor zamanlarında bile ilçeyi habersiz bırakmadılar. Biz bugün '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' nedeniyle ilçenin en sesi olan İhlas Haber Ajansı temsilci ve Yüksekova Güncel Genel Yayın Yönetmeni Metin Tek'i yerinde ziyaret ederek gazeteciler gününü kutladık" dedi.

Gazeteci Metin tek ise, "Öncelikle '10 Ocak Çalışan Tüm Gazeteciler Günü kutlu olsun. Gazetecilik zor meslek olduğu kadar çokta zevkli bir meslek. Yıllardır ilçede anlık haber için, dakika başı her yere habere koştuk ve en iyisini de yapmaya da devam edeceğiz. Bugün bizi böyle bir günde yalnız bırakmayan Yüksekova Usta Öğreticiler Derneği (YÜKMEUSDER) Başkanı Rıfat Tüner başta olmak üzere tüm çalışanlarına teşekkür ederiz" dedi. - HAKKARİ

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, İhlas Haber Ajansı, Yüksekova, Güncel

Kaynak: İHA

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