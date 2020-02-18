Haberler » 3. Sayfa » Yukos davasında Rusya'ya 50 milyar dolar tazminat cezası - Haberler

Yukos davasında Rusya'ya 50 milyar dolar tazminat cezası

Lahey Temyiz Mahkemesi, Rusya'yı, petrol şirketi Yukos'un eski hissedarlarına 50 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum etti.

18.02.2020 17:26 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:26Yukos davasında Rusya'ya 50 milyar dolar tazminat cezası
Temyiz Mahkemesi, 'yı, petrol şirketi Yukos'un eski hissedarlarına 50 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum etti.

Lahey Temyiz Mahkemesi, Rusya'nın Yukos'un eski hissedarlarına 50 milyar dolar tazminat ödemesine hükmetti. Rusya Adalet Bakanlığı ise kararın Hollanda Yüksek Mahkemesine taşınacağını duyurdu.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2014'te Rusya'yı Yukos'u iflasa zorladığı gerekçesiyle 50 milyar dolar tazminat cezasına çarptırmıştı. Ancak bu karar 2016 yılında Lahey Bölge Mahkemesi tarafından Uluslararası Tahkim Mahkemesinin bu tür davalara bakma yetkisine sahip olmadığı gerekçesiyle bozulmuştu. Söz konusu karar temyize taşınmıştı. Bugün temyiz mahkemesinden çıkan yeni kararla Rusya bir kez daha tazminat ödemek zorunda bırakıldı. - AMSTERDAM

Lahey, Rusya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:26  Mustafa Yücedağ kimdir? Mustafa Yücedağ nereli, kaç yaşında?
16:49  Onur Tuna kimdir? Onur Tuna kaç yaşında, nereli?
16:34  Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli?
16:26  Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:20  Maalesef nasıl yazılır? TDK'ya göre maalesef mi, malesef mi?
18.02.2020 18:42:01