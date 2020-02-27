Haberler » Güncel » Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye giden iranlı tır şoföründe virüs tesbit edilmedi - Haber

Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye giden iranlı tır şoföründe virüs tesbit edilmedi

Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye giden İranlı TIR şoföründe virüs tesbit edilmediERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran İranlı TIR şoförü gözlem altına alınırken, koronavirüs tespit edilmediği belirtildi.

27.02.2020 17:03 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:03
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye giden İranlı TIR şoföründe virüs tesbit edilmedi
ERZİNCAN'ın ilçesinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran İranlı TIR şoförü gözlem altına alınırken, koronavirüs tespit edilmediği belirtildi.
Türkiye'ye 20 Şubat günü giriş yaptığı belirlenen İran İslam Cumhuriyeti vatandaşı Amir D. (33), kullandığı TIR'la seyir halindeyken 'ı Refahiye ilçesinde rahatsızlandı. Yüksek ateş şikayetiyle Refahiye Devlet Hastanesi'ne müracaat eden Amir D., buradan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkedildi. İranlı TIR sürücüsü, gerekli tetkiklerin yapılmasından sonra izole edilen odaya alındı. Doktorlar tarafından yapılan ilk tespitlerde sürücünün koronaviris taşıdığına dair bir emare bulunmadı. İranlı, sürücü hastanedeki odada müşahede altında tutuluyor.
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye giden iranlı tır şoföründe virüs tesbit edilmedi

Erzincan, Refahiye, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36  Düşündüren sözler! Anlamlı sözler neler? Düşündüren, anlamlı ve felsefi sözler nelerdir?
15:19  Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli ve kaç yaşında? Şirin Payzın ne iş yapıyor?
14:14  Afrika örgüsü nedir? Afrika örgüsü saç nasıl yapılır? Afrika örgüsü fiyatları ne kadar?
14:11  Şaibe nasıl yazılır? TDK'ya göre şaibe mi, şayibe mi? Şaibe ne demek?
13:46  Çaycı Hüseyin Alparslan Özmol kimdir? Alparslan Özmol kaç yaşında, nereli?
27.02.2020 18:19:34