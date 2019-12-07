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Yüksek binalar arasında otlanan eşek ve sıpa görenleri şaşkına çevirdi

İstanbul'un en kalabalık ilçesi Esenyurt'ta, bir eşek ve sıpanın ilçenin ortasındaki yeşil alanda otlaması kameralara yansıdı.

07.12.2019 09:30 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:12

Görenleri şaşırtan ve gülümseten bu olay İstanbul'un en kalabalık ilçesi olan 'ta yaşandı. İlçenin göbeğinde, bir eşek ve sıpasının yeşil alanda otlaması, bazı vatandaşları şaşırtırken bazılarını ise gülümsetti. Vatandaşlar bu tatlı olay karşısında, kendilerini fotoğraf çekmekten alıkoyamadı.

SIPAYI KARŞIDAN KARŞIYA GEÇİRDİ

Zaman zaman yola atlayan eşek, bir süre sonra yolun karşısına geçince tek kalan sıpayı da bir vatandaş kucaklayarak karşıdan karşıya geçirdi. Vatandaşın bu hareketi tebrik toplarken, eşekler yola atlamaya devam ederekzaman zaman trafiği zora soktular.

Sıpayı karşıdan karşıya geçiren vatandaş ise "Hatıra fotoğrafı çektirdim eski günlerimiz aklıma geldi" diye konuştu.

Yüksek binalar arasında otlanan eşek ve sıpa görenleri şaşkına çevirdi

Esenyurt, Güncel

Kaynak: İHA


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