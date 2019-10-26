Yüksek Divan Kurulu konuşmasıyla gündeme gelen Vefa Küçük kimdir?

Ahmet Vefa Küçük, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da katıldı. Erdoğan'ın kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçişi gerçekleştirildi. Vefa Küçük, Erdoğan'a ne dedi?

AHMET VEFA KÜÇÜK KİMDİR?

Küçük, 13 Mart 1943 tarihinde Nevşehir'de dünyaya geldi. Türk iş adamı, avukat ve Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu başkanı olan Vefa Küçük, ilkokul ve ortaokuldan sonra Vefa Lisesi'ni bitirdi. 1965 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Dört yıl Vefa Vakfı başkanlığını yürüten iş adamı, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkan vekili olarak 1994-1998 yılları arasında yönetim kurulunda görev yaptı. 2015 yılı Nisan ayında kulübün Yüksek Divan Kurulu başkanı olarak girdiği seçimde yeniden başkan seçildi. Dinamik Yapı Yönetim Kurulu Başkanlığı da yapıyor.