Yüksek Düzeyli 2. BM Konferansı'nda Tika'nın Tecrübeleri Aktarıldı

Arjantin'de gerçekleştirilen Güney-Güney İşbirliği Yüksek Düzeyli 2. BM Konferansı'nda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) standı büyük ilgi toplarken; genel kurul kapsamında TİKA, UNDP, SESRIC ve UNOSSC "Güney-Güney ve Üçgen İşbirliği'nde Özel Sektörün Rolü" temalı yan etkinlik düzenledi. TİKA yetkilileri ayrıca çeşitli panel ve yan etkinliklerde güney-güney ve üçgen işbirliği hakkında değerlendirmelerde bulundu.2009 yılında Kenya'nın başkenti Nairobi'de ilki düzenlenen BM Üst Düzeyli Güney-Güney İş Birliği Konferansı'nın ikincisi, 20-22 Mart 2019 tarihlerinde Buenos Aires'te gerçekleştirildi. 1978 yılında 138 ülke tarafından kabul edilen Gelişmekte Olan Ülkeler Arasında Teknik İş Birliğine Yönelik Buenos Aires Eylem Planı'nın (Buenos Aires Plan of Action for Promoting and Implementing Technical Cooperation Among Developing Countries - TCDC) 40. yılı münasebetiyle BAPA +40 teması altında gerçekleştirilen konferansa 160 ülkeden binlerce katılımcı katıldı. Dünya çapından katılımcıların konferansın kapanışında gerçekleşen ana oturumunda, Türk Tipi Kalkınma Yardım Modeli'nin, işbirliğine getirdiği yeni perspektif, TİKA'nın Somali, Myanmar ve Bangladeş'te gerçekleştirdiği ilham verici ve dünyaya örnek teşkil eden projeleri üzerinden paylaşıldı.Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin farklı gelişmişlik seviyelerindeki ülkeler arasındaki bağların kuvvetlendirilmesi açısından işbirliğinin çok önemli bir araç olduğunu belirttiği açılış konuşması ile başlayan konferans; devlet başkanları ve dışişleri bakanları başta olmak üzere Birleşmiş Milletler sistemine dahil ülkelerin üst düzey temsilcileri tarafından gerçekleştirilen konuşmalar ile devam etti.Azerbaycan Dışişleri Bakanı Sn. Elmar Memmedyarov, Birleşmiş Milletler'in İnsani Yardımlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ursula Mueller, BM Genel Sekreteri'nin Güney-Güney İşbirliği Özel Temsilcisi ve BM Güney Güney İşbirliği Ofisi (UNOSSC) Direktörü Jorge Chediek ve BM Teknoloji Bankası İcra Direktörü Joshua Setipa gibi önemli isimler başta olmak üzere binlerce katılımcının ziyaret ettiği TİKA standı konferans boyunca büyük ilgi topladı. 59 ülkede mukim 61 ofisi ile 150 ülkede faaliyet gösteren TİKA'nın Türk tipi kalkınma anlayışı ile gerçekleştirdiği projeler hakkında bilgi alan ziyaretçilere ayrıca Türkiye ve Türk kültürü anlatıldı.Konferans kapsamında TİKA, UNDP İstanbul Uluslararası Özel Sektör Merkezi, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) ve BM Güney-Güney İşbirliği Ofisi (UNOSSC) işbirliğinde düzenlenen "Güney-Güney ve Üçgen İş birliği'nde Özel Sektörün Rolü" konulu yan etkinlik yoğun katılıma sahne oldu. Dışişleri Bakan Yardımcımız Sn. Sedat Önal, UNOSSC Direktör Yardımcısı Sn. Xiaojun Grace Wang ve TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Rahman Nurdun'un açılış konuşmalarının ardından Peru Uluslararası İşbirliği Ajansı (APCI) Başkanı Jose Antonio Gonzalez Norris, İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) Genel Sekreter Yardımcısı Attiya Nawazish Ali, BM Sermaye Gelişim Fonu (UNCDF) Direktör Yardımcısı Xavier Michon başta olmak üzere uluslararası kuruluşların temsilcilerinin panelist olarak düşünce ve çalışmalarını paylaştıkları forumda Güney-Güney İşbirliği bağlamında kalkınma işbirliği kuruluşları, STK'lar, donör ve faydalanıcı ülkeler ile özel sektör arasındaki işbirliği girişimlerinden alınan dersler ve en iyi uygulamalar masaya yatırıldı.Genel kurul çalışmaları kapsamında konferansın ikinci gününde Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdulkalam Abdul Momen ve Mısır Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sahar Ahmed Mohamed Abdelmoneim Nasr eş-başkanlığında gerçekleştirilen "Güney-Güney İşbirliği'nin Karşılaştırmalı Avantajları ve Geliştirilmesine Yönelik Fırsatlar, İyi Uygulamaların ve Deneyimlerin Paylaşılması" temalı panelde Çin Tarım Bakan Yardımcısı Dongyu Qu, TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Rahman Nurdun, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Kalkınma İşbirliği Direktörü Jorge Moreira da Silva, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Başkan Yardımcısı Cornelia Richter ve Oxfam Intermn temsilcisi Enrique Maruri fikir teatisinide bulunarak önemli analizler gerçekleştirdiler.Konferansın üçüncü ve son gününde ise dünya liderleri tarafından sürdürülebilir kalkınmanın temini için Güney-Güney İşbirliği kapsamında daha fazla faaliyet yürütülmesi çağrısında bulunan sonuç belgesi kabul edildi. Sürdürülebilir Kalkınma İçin 2030 Gündemi ve Addis Ababa Eylem Gündemi'nin uygulanmasına olan bağlılığın yinelendiği; Güney-Güney İş birliği'ni ilerletmek, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sürdürmek ve bu kapsamda uygun koşullar oluşturmak üzere adımlar atılmasının öneminin vurgulandığı bildirgeyi kabul eden üyelerin Birleşmiş Milletler kalkınma sistemini gelişmekte olan ülkeler ile bölgesel kuruluşları desteklemeye devam etme çağrısında bulunmasının ardından konferans sona erdi. - ANKARA