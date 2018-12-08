Yüksek Faiz Yatırımları Frenliyor

Faizlerin bu denli yüksek oluşu üretim sektörüne olumsuz yansıyor. Sanayinin kalbi olarak nitelendirilen 'takım tezgahları sektörü' de faizlerin düşürülmesi yönünde görüş bildiriyor. Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) Başkanı Hakan Aydoğdu "İmalat sanayicisi, nakit parası yoksa; projesi veya işi olsa bile astronomik faizli ve düşük kar marjlı yatırımlar yapmaktan kaçınıyor. Zira faiz oranlarının yüksekliği ile yatırım malları, amortisman sürelerinin de uzamasına sebep. Sanayici, böyle bir ortamda yeni yatırımlar yapmayı mantıklı görmüyor" açıklaması yaptı.

SİPARİŞLERDE ARTIŞ VAR

2019'un ekonomide dengeli bir yıl olacağını söyleyen Aydoğdu "Hammadde ve enerji fiyatlarındaki artış zorlu bir döneme girildiğine işaret ediyor. Enflasyonun artmasıyla istihdam rakamlarının 2019'da düşeceği kanaatindeyiz. Ancak sanayici, zoru görünce ilmek ilmek ördüğü atölye veya fabrikalarında kepenk indirmeye niyetli değil. Sektörümüzün en büyük fuarı olan MAKTEK Avrasya'nın da rüzgarıyla, sektörümüzün paydaşlarından ve dernek üyelerimizden yeni siparişlerin haberlerini alıyoruz. İhtiyaç oldukça üretim, üretim oldukça ihracat devam edecek. Tüm bunlar takım tezgahlarına duyulan ihtiyacı daha da artıracak. Yine MAKTEK Avrasya'da, imalat sanayisinin can damarı olan takım tezgahları sektöründe hizmet veren global markalarının, Türkiye pazarında ısrarlı olduğunu birinci ağızlardan öğrendik" açıklaması yaptı.

'KRİZ SÖYLEMLERİ ABARTILIYOR'

Bazı bankaların mevcut ekonomik durumlar göz önüne alındığında 'kredileri geri çağırma' yoluna gittiği gibi söylentiler olduğunu da belirten Aydoğdu şunları söyledi: "Çok büyük ekonomik krizler esnasında bu durumlar yaşanmış olabilir. Geçmişte ekonomik krizlerin yaşandığı yıllarda bankalar, büyük meblağlarda kredi kullanan müşterilerine faiz oranlarını revize ederek geri çağırma işlemini uyguladı. Ancak mevcut ekonomik koşullarda "zorluklardan" ve "yatırım şüphelerinden" bahsediyoruz. Ortalığı kasıp kavuran ve reel sektörleri bitiren bir krizden değil… Henüz geri çağırma işlemlerinin yaşandığı bir durumu gözlemlemedik. Sonuçta bu sıkıntılı süreçte herkes birbirine iyi niyetle destek olmaya çalışmalı"