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Yüksek gerilim direği devrildi, kopan tel doktorun otomobiline zarar verdi

ISPARTA'da fırtına nedeniyle yüksek gerilim hattının demir elektrik direği devrildi.

18.03.2020 12:15 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:15
Yüksek gerilim direği devrildi, kopan tel doktorun otomobiline zarar verdi

ISPARTA'da fırtına nedeniyle yüksek gerilim hattının demir elektrik direği devrildi. Yolu kapatan elektrik yüklü çelik tel, doktor Tunçhan Çelik'in otomobilinin motor bölümünün bir kısmını kesti. Doktor Çelik, olaydan yara almadan kurtuldu.

Olay, dün saat 08.30 sıralarında Isparta- Eğirdir Yolu Sevinçbey Köyü yakınlarında meydana geldi. Yol kenarında bulunan yüksek gerilim hattının demir direği, fırtına nedeniyle devrildi. Elektrik yüklü çelik tel yolu kapattı. Eğirdir'de bulunan Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne göreve giden Opr. Dr. Tunçhan Çelik'in kullandığı 32 FJ 136 plakalı otomobil ise tele çarptı. Tel otomobilin motor bölümünü keserken, ön kaput yerinden çıkarak ön cama çarptı. Doktor Çelik, kazayı yara almadan atlattı.

Demirören Haber Ajansı'na konuşan Opr. Dr. Tunçhan Çelik, "Eğirdir istikametine giderken 10 metre önümde bir TIR'ın sağ şeritten aniden sol şeride manevra yaparak geçtiğini gördüm. Ben de sağ şeritteydim. Sağ şeritte arabalar görünce sol şeride geçtim. Yolda şiddetli fırtına olduğundan 80-90 kilometre hızla gidiyordum. TIR'ınn hareketi nedeniyle daha da yavaşlamıştım. Birkaç saniye sonra ne olduğunu anlamadan kaput ön cama çarptı. Araba olduğu yerde çakılıp, kaldı. Panikle arabadan indiğimde kalın yüksek gerilim telinin arabanın sağ çamurluğunu kestiğini ve kaputun altından girip tüm motorun üstünü kesip sileceklere kadar geldiğini gördüm. Bu sırada duran araçlardan gelenler oldu. Araç sol şeritte kaldığından gelen araçlara tehlike oluyordu. Beni kenara aldılar" dedi.

Yüksek gerilim akımı yüklü telin yolu kapattığını aktaran Tunçhan Çelik, "Benden önce 3 araç daha tele çarpmış. Devrilen yüksek gerilim direğinin eski, tabanın zayıf ve paslı olduğunu gördüm. Zeminde yeterli sabitlemediğini de gözlemledim. Ben dahil birçok kişi ciddi hayati tehlike atlattı. Araçlarda ağır maddi hasarlar oluştu" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler : Eğirdir, Isparta, Güncel

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