Haberler » genel » Yüksek gerilim hatlarında tazyikli su ile temizlik

Yüksek gerilim hatlarında tazyikli su ile temizlik

Yüksek gerilim hatlarında tazyikli su ile temizlik Gaziantep'te yüksek gerilim hatları kışa hazırlanıyorGAZİANTEP- Ana trafodan ilçeye enerji dağıtımını sağlayan yüksek gerilim hatları tazyikli suyla yıkanarak temizleniyor.

15.10.2019 15:36
Yüksek gerilim hatlarında tazyikli su ile temizlik
Gaziantep'te yüksek gerilim hatları kışa hazırlanıyor
GAZİANTEP- Ana trafodan ilçeye enerji dağıtımını sağlayan yüksek gerilim hatları tazyikli suyla yıkanarak temizleniyor.
Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, ana trafodan ilçeye enerji ulaşımını sağlayan yüksek gerilim hatları hava şartlarından ileri gelen kirlenmelere bağlı olarak ortaya çıkan tozların kışın yağan yağmur ile çamurlaşması yalıtımın azalması sebebiyle izolatörler şirkete ait araçla temizleniyor.
En son 12 yıl önce yapıldığı öğrenilen uygulamada, İslahiye ve Nurdağı'nda yüksek gerilim hatlarındaki izolatörlerin temizlenmesi amacıyla oluşturulan iki ekip önce enerjiyi kesiyor. Enerji kontrol çubuğu ile yapılan kontrolün ardından teknik ekipten onay alınarak, yıkama işlemine geçiliyor.
Her iki ilçede toplam yaklaşık 6 bin yüksek gerilim direğindeki izolatörlerin yıkanması hedefleniyor.
Yüksek gerilim hatlarında tazyikli su ile temizlik

Gaziantep, Nurdağı, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
15:42 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Resulayn'da şehit olan Ahmet Topçu'nun baba evini ziyaret etti
15:36 Yüksek gerilim hatlarında tazyikli su ile temizlik
15:25 - HDP önündeki oturma eyleminde aile sayısı 55'e yükseldi
14:32 KYK yurtlarından Mehmetçiğe destek
14:23 Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık: "Bölge terörden arındırıldıkça insani yardım...
14:14 İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan: "İstanbul'u dünyanın en güvenli şehri yapma...
14:09 Barış Pınarı Harekatı'na bayraklı destek
15.10.2019 15:53:43