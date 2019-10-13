Haberler » 3. Sayfa » Yüksek gerilim hattına atılan kabloyu almak isterken elektriğe kapıldı

Yüksek gerilim hattına atılan kabloyu almak isterken elektriğe kapıldı

Yüksek gerilim hattına atılan kabloyu almak isterken elektriğe kapıldıKONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde parkın bulunduğu alanda yer elek yüksek gerilim hattının geçtiği tellere atılan kabloyu almaya çalışan 1 kişi, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

13.10.2019 17:34
Yüksek gerilim hattına atılan kabloyu almak isterken elektriğe kapıldı
KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde parkın bulunduğu alanda yer elek yüksek gerilim hattının geçtiği tellere atılan kabloyu almaya çalışan 1 kişi, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.
Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Ereğli ilçesi Eti Mahallesinde bulunan Eti Parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkın bulunduğu alanda yer alan yüksek gelirim hattının geçtiği tellere, kim tarafından atıldığı belli olmayan bir kablo takıldı. Yüksek gelirim hattında tellere takılan kalan kabloyu indirmeye kalkan İrfan Ö,, akıma kapılarak ağır yaralandı. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı İrfan Ö., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan İrfan C.'nin park bitişiğinde bulunan bir apartmanın görevlisi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yüksek gerilim hattına atılan kabloyu almak isterken elektriğe kapıldı

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:34 Yüksek gerilim hattına atılan kabloyu almak isterken elektriğe kapıldı
17:30 Fırat'ın Doğusunda PKK/PYD-YPG terör örgütünce kandırılarak örgüte katılan ve zorla eline silah...
17:26 Fatih'te bir kişi 'beni öldürecekler' diyerek kendini lokantaya ve markete kitledi
17:25 Akçakale'de Tel Abyad coşkusu
17:15 Kalp krizi geçiren taraftara ilk müdahaleyi tribünde bulunan doktor yaptı
17:12 Tel Abyad kontrol altına alındı
16:43 Arı kovanlarının içine gizlenmiş, 152 kilo eroin ele geçirildi
13.10.2019 17:39:00