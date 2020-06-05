Yüksek gerilim hattına temas edince ağır yaralandı

Yüksek gerilim hattına temas edince ağır yaralandıDENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, taşımacılık firmasında işçi olarak çalışan ve bir apartmanın çatı katına vinç asansörüyle eşya taşımak isterken yüksek gerilim hattındaki kabloları birbirine bağlamak isteyen Orhan Yılmaz (31), elektrik...

05.06.2020 15:34 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:44
Yüksek gerilim hattına temas edince ağır yaralandı
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, taşımacılık firmasında işçi olarak çalışan ve bir apartmanın çatı katına vinç asansörüyle eşya taşımak isterken yüksek gerilim hattındaki kabloları birbirine bağlamak isteyen Orhan Yılmaz (31), elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.
Olay, bugün saat 12.30 sıralarında, Kale Mahallesi 410 Sokak'ta meydana geldi. Bir taşımacılık firmasında işçi Orhan Yılmaz, 4 katlı apartmanın çatı katına eşya taşımak için vinç asansörüne bindi. Yılmaz, vinç asansörüne engel olmaması için yüksek gerilim hattındaki kabloları birbirine bağlamaya çalıştı. Yılmaz kablolara temas edince elektrik 30 bin volt gücünde akıma kapılarak 7 metre yükseklikten yere düşerek ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yılmaz, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yılmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili polis, soruşturma başlattı. Yüksek gerilim hattına temas edince ağır yaralandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Orhan Yılmaz, Pamukkale, Denizli, İşçi, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu’ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü
22’lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine ’Kim Milyoner Olmak İster?’ repliğiyle tepki verdi
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?" repliğiyle tepki verdi
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar’ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
AK Parti ’Davutoğlu ve Babacan’ın partisi seçime giremeyecek’ tartışmalarına noktayı koydu
AK Parti "Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek" tartışmalarına noktayı koydu
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Haberler››Güncel››Yüksek gerilim hattına temas edince ağır yaralandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:03: 18 yaş altı çocuklar güneşli havanın tadını çıkardı - Haber 17:03: Aydın'da, seyir halindeyken alev alan kamyonet yandı - Haber 17:03: Aksu Çayı'ndan geçerken akıntıya kapılan Emine, öldü - Haber 17:03: Kadın Kaymakam, sporcularla birlikte pedal çevirdi - Haber 17:03: İztuzu Plajı gündüz turistleri gecede caretta carettaları ağırlıyor - Haber 16:11: İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü - Haberler 16:04: 22 yaşındaki Kylie Jenner, en çok para ödenen ünlü listesinde ilk sıraya yerleşti - Magazin 16:04: Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum - Haberler 15:16: Erdoğan'a hakaret ettiği için ifadeye çağrılan CHP Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda serbest bırakıldı - Haber 14:23: Esenyurt Meydanı'nda Cuma Namazı kılan yüzlerce kişi havadan görüntülendi - Haber