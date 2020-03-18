Yüksek gerilim hattındaki patlama korkuttu
OSMANİYE'de, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar ve sonrasında meydana gelen patlama, çevrede korku ve paniğe neden oldu.
18.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:54
OSMANİYE'de, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar ve sonrasında meydana gelen patlama, çevrede korku ve paniğe neden oldu.
Olay, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Musa Şahin Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sokak girişinde bulunan beton direk üzerindeki yüksek gerilim hatlarında henüz bilinmeyen bir nedenle kıvılcımlar oluşmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve TEDAŞ ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerine ulaştığı sırada direkteki alevler büyüdü. Ardından da patlama meydana geldi. Patlama sesleri, mahalle halkını tedirgin etti. Patlamalar sonrası yaşanan kısa süreli elektrik kesintisi, ekiplerin çalışmasıyla giderildi. Yaşananlar ise cep telefonu ile anbean kaydedildi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Fevzi Çakmak Mahallesi, Güncel
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